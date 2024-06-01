Международный детский турнир по мини-футболу прошел в Химках

Около 300 участников собрал международный детский турнир по мини-футболу в Химках. Главный приз — «Кубок Флагов» — завоевала команда из школы № 31.

Участие в турнире по мини-футболу «Кубок флагов» приняли 28 команд, в том числе из Луганска и Белоруссии. Победителем состязаний стала сборная из школы № 31 в Химках. Ребята одерживают победу в турнире третий год подряд. Второе и третье места заняли ученики химкинской гимназии № 9 и сборная из Гродно.

Лучшими нападающим и бомбардиром стали Богдан и Руслан Мордановы из команды победителей. Лучшим вратарем — юный футболист из белорусской команды «Неман» Георгий Цибуль.

«Сегодня мы сделали все, чтобы подарить настоящий праздник нашим химчанам и гостям из других городов. Благодарю всех, кто принял участие в турнире, — юных спортсменов, гостей и болельщиков», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее в торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и телеведущий Дмитрий Губерниев.

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