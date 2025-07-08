Международные учения пожарных прошли в Щелкове

Пожарные из России, Перу, Палестины и Сербии собрались на территории детского лагеря «Юнармеец». Программа учений включала не только практические занятия, но и демонстрацию пожарно-спасательной техники.

По легенде, в актовом зале лагеря произошло возгорание. Первая группа Газодымозащитной службы оперативно прибыла на место происшествия и начала эвакуацию людей. На помощь приехали еще несколько пожарных машин. Одной из ключевых задач стала отработка действий в условиях, когда одна из групп пожарных теряет выход из задымленного помещения и оказывается в сложной ситуации. Благодаря слаженной работе и профессиональным навыкам все участники успешно справились с задачей и вывели группу из опасной зоны.

Юные участники мероприятия также смогли примерить на себя роль настоящих спасателей и под присмотром опытных пожарных попробовать зайти в баллонах в задымленные помещения.

Организованные Щелковским гарнизоном пожарной охраны учения стали ярким примером успешного взаимодействия огнеборцев из разных стран и способствовали обмену опытом и укреплению международных связей в области пожарной безопасности.