Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту пройдут в Подмосковье в июле

В Подольске проведут соревнования среди специальных подразделений МЧС России. В Минспорте Подмосковья уточнили, что мероприятие пройдет с 16 по 18 июля на стадионе «Пламя».

В соревнованиях примут участие 15 команд из разных регионов России. Участникам предстоит проявить себя в дисциплинах «штурмовая лестница», «учебная башня», «боевое развертывание» и других. В программе также полоса препятствий.

Организатором соревнований выступает Специальное управление ФПС № 3 МЧС России. Церемония открытия состоится 16 июля в 9:15 на стадионе «Пламя».

К сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне, отметил губернатор Андрей Воробьев. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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