Международная парусная регата имени Игоря Ченцова стартовала в Мытищах

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Международная парусная регата Tenzor International Cup 2024 имени Игоря Ченцова стартовала в акватории Пироговского водохранилища городского округа Мытищи. Министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов пожелал всем участникам соревнований удачи.

​ «Сегодняшний старт регаты открыл не только сезон в парусном спорте, но и спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Для нас огромная честь, что он проходит именно на территории Московской области», — рассказал Перов.

​В турнире, который пройдет с 30 мая по 2 июня, принимают участие яхтсмены из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии. Всего в регате выступают 30 команд и 125 яхтсменов, среди которых девять участников Олимпийских игр разных поколений, а также победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Еще один? Что известно об аналоге YouTube от «Яндекса»

«Отогрели». Муж родившей на скамейке жительницы Владивостока — о состоянии ребенка

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте