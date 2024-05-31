Международная парусная регата имени Игоря Ченцова стартовала в Мытищах

​ «Сегодняшний старт регаты открыл не только сезон в парусном спорте, но и спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Для нас огромная честь, что он проходит именно на территории Московской области», — рассказал Перов.

​В турнире, который пройдет с 30 мая по 2 июня, принимают участие яхтсмены из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии. Всего в регате выступают 30 команд и 125 яхтсменов, среди которых девять участников Олимпийских игр разных поколений, а также победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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