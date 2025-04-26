Международная научная конференция прошла на машиностроительном заводе в Балашихе

На производственной площадке машиностроительного завода в Балашихе провели международную научно-практическую конференцию «Эффективные решения АО „Криогенмаш“ для промышленности: опыт и перспективы реализации». Мероприятие объединило порядка сотни представителей ведущих предприятий из России, Белоруссии, Узбекистана.

Собравшиеся обсудили главные аспекты развития криогенного машиностроения, а также вопросы модернизации производственных мощностей и применения новейших технологических решений. Гостям показали продукцию, которую изготавливают на заводе, а также продемонстрировали новейшие разработки: крупнотоннажные воздухоразделительные установки и инновационные криогенные компоненты.

Генеральный директор АО «Криогенмаш» Евгений Матвеев рассказал, что завод исторически был основным предприятием в России, где создавали продукцию криогенного машиностроения.

«Сегодня мы возрождаем традицию регулярных международных конференций, чтобы делиться опытом, получать обратную связь и формировать новые направления работы. Мы представили коллегам крупнейшие воздухоразделительные установки, инновационные теплообменники для сжиженного природного газа и азотные детандеры мощностью 10 мегаватт», — пояснил Евгений Матвеев.

Он также добавил, что за последние два года на заводе запустили несколько значимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. И руководство предприятия не собирается останавливаться на достигнутом.