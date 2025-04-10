Международная конференция по офтальмологии пройдет в медцентре Рошаля 18 апреля

Международная конференция «Взгляд в будущее: детская офтальмология сегодня» пройдет в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля 18 апреля. Специалисты в рамках встречи обсудят наиболее актуальные темы, касающиеся лечения юных пациентов.

Организаторы подготовили насыщенную научную программу для участников конференции. Врачи смогут увидеть, как работают передовые технологии на практике, поскольку на мероприятии продемонстрируют прямую трансляцию из операционной.

«Также предусмотрены обсуждения актуальных вопросов на круглых столах и пленарных заседаниях. Мы уверены, что конференция станет важным шагом в развитии детской офтальмологической помощи как в нашем регионе, так и по всей России», — подчеркнула главный врач медицинского центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Специалисты поделятся мнениями об эффективных подходах к лечению офтальмологических травм, хирургических методах, междисциплинарном взаимодействии, а также обсудят другие важные вопросы.