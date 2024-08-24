Методы помощи паллиативным детям представили на форуме в Подмосковье

На форуме обсудили правила и все нюансы оказания помощи неизлечимо больным пациентам в Подмосковье. Слушателям рассказали, как облегчить получение паллиативного статуса для детей, о мерах поддержки и способах адаптации семей.

В этом году фонд «Бумажная птица» получил президентский грант в размере 4,7 миллиона рублей, который направят на развитие обучающих программ для сотрудников социальных центров. Они ежедневно сталкиваются с тяжелыми ситуациями, поэтому очень важно повысить уровень знаний по уходу за паллиативными пациентами, особенно детьми.

На практической части форума все желающие смогли отработать полученные навыки по оказанию помощи совместно с пациентами хосписа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».