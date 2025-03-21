Методиками работы с детьми с синдромом Дауна поделились в НИКИ детства

Международный день человека с синдромом Дауна отмечают 21 марта. Патология характеризуется генетической аномалией, при которой появляется лишняя хромосома. Это приводит к проблемам со здоровьем, таким как отставание в развитии и задержка речи. Врачи НИКИ детства рассказали, как они работают с детьми, у которых диагностирован данный синдром.

Особое внимание уделяют тому, что у таких детей процесс усвоения информации идет медленнее, чем у их сверстников, из-за сниженной ментальной активности. В связи с этим в НИКИ детства параллельно с развитием речи работают над улучшением слухового восприятия. Логопеды учат детей различать звуки, определять их начало и конец, а также распознавать звуковые особенности и ритм.

«Одним из характерных признаков синдрома Дауна является пониженная чувствительность своего тела. Дети с этим диагнозом плохо владеют суставами и мышцами, у них слабая моторика. Это влияет на развитие речи и нарушает все ее аспекты», — сообщила директор НИКИ детства Нисо Одинаева

Главный внештатный логопед Московской области Светлана Просецкая отметила, что родителям не следует заставлять детей повторять слова бездумно. Вместо этого важно работать над пониманием причинно-следственных связей, говорить медленно, делать паузы и использовать альтернативные способы общения.

В НИКИ детства работа с детьми с синдромом Дауна организована по трем основным направлениям: восприятие, понимание речи и говорение. Каждый год помощь в НИКИ получают более 15 детей с этим синдромом.