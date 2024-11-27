Металлургическое производство в Подмосковье выросло на 40% за год

Рост обрабатывающего сектора промышленности Московской области превысил 40% в этом году. Об этом рассказали в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования стал самым быстрорастущим производственным направлением в Подмосковье. С января по октябрь здесь зафиксирован рост на 47,9%.

«Также активно в Подмосковье развивается и металлургическое производство, которое выросло на 42,9%. Сектор производства кожи и изделий из кожи в отчетном периоде увеличился на 35,8%, а производство текстильных изделий на 28,9%», — рассказала Зиновьева.

Производство лекарственных средств и материалов, выпуск электрического оборудования и производство резиновых и пластмассовых изделий также продемонстрировали рост на 20%.

«Общий рост промышленного производства в Московской области в январе–октябре 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в обрабатывающем секторе промпроизводства за отчетный период составил 9,9%», — пояснили в ведомстве.