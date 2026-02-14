Меры безопасности в школах обсудили на совещании в Подольске

Встреча педагогического состава с руководителями органов безопасности прошла в школе № 34. Основное внимание уделили профилактике деструктивного поведения подростков и усилению антитеррористической защищенности учебных заведений.

Начальник управления безопасности администрации округа Андрей Крючков отметил, что главная задача таких мероприятий — разобрать причины нежелательных ситуаций и вовремя поставить барьер, протянув подростку руку помощи, чтобы оградить его от опасных последствий.

В школах округа для обеспечения безопасности установлены рамки металлодетекторов, организована круглосуточная охрана, регулярно проводятся тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях. Это позволяет детям чувствовать себя защищенными в стенах учебных заведений, а родителям — быть спокойными за их безопасность.