Мемориальную доску в честь героя СВО открыли на Юбилейной улице в Серпухове

На доме № 9 по Юбилейной улице в Серпухове разместили мемориальную доску в честь героя специальной военной операции Александра Дубачева. Его память почтили родные, друзья и горожане округа.

Младший лейтенант, командир мотострелкового взвода Александр Дубачев из Серпухова погиб 28 ноября 2023 года в зоне проведения специальной военной операции. Бойца наградили медалями «За отвагу», «За укрепление боевого содружества» и посмертно удостоили «Ордена Мужества».

Мама, сестра, друзья, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова и представители администрации муниципалитета почтили память героя.

«Для нас важно, чтобы память о защитниках всегда жила с нами, продолжим работу по увековечиванию памяти военнослужащих. В ближайшем времени планируем открытие мемориалов, которые навсегда сохранят имена участников СВО», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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