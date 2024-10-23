Мемориальную доску участнику СВО Александру Дубачеву установят в Серпухове

Заседание Совета депутатов под руководством Михаила Шульги прошло с участием депутата Московской областной думы Татьяной Карзубовой и председателя контрольно-счетной палаты Владимира Батукова. Народные избранники определили состав научно-технического совета и дату открытия мемориальной доски участнику СВО Александру Дубачеву.

Мемориальную доску откроют у дома № 9 на Юбилейной улице — именно там жил участник СВО в Серпухове.

«Сохранение памяти о наших героях — одна из главных задач. Обсудили установку мемориальной доски участнику спецоперации Дубачеву Александру Ивановичу. Военнослужащий героически погиб при выполнении боевого задания на территории Луганской народной республики. Указом президента России Владимира Путина Александр Иванович награжден орденом Мужества посмертно», — отметил глава городского округа Серпухов.

Парламентарии также утвердили состав научно-технического совета. В его состав вошли 25 человек: ученые, работники учреждений и организаций научно-производственного комплекса, деятели в сфере образования, культуры и промышленности округа.

Депутаты рассмотрели и утвердили Положение о народной дружине. Документ регламентирует цели, задачи, функции и формы деятельности, порядок создания, условия, порядок приема в народную дружину и отчисления из нее.

На Совете также обсудили деятельность в населенных пунктах в преддверии Дня сельского старосты.

«Староста — доверенное лицо жителей, первый помощник и представитель интересов граждан, и важно сделать все условия для его комфортной общественной работы», — также отметил Сергей Никитенко.

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