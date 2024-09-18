Мемориал памяти участников СВО появится в Шатуре

Глава Шатуры Николай Прилуцкий встретился с супругой участника специальной военной операции, который погиб на фронте. Марина Легкоступ обратилась к руководителю с просьбой организовать мемориал памяти.

Для Марины, как и для других жен участников специальной военной операции, важно увековечить память защитников.

«Этот вопрос уже находится в работе администрации. Обязательно обустроим памятные места в честь наших героев и в Шатуре, и в Рошале. Самой Марине поможем с организацией санаторно-курортного лечения. Забота о семьях наших бойцов — всегда в приоритете», — написал в своем телеграм-канале Николай Прилуцкий.

Марина участвует в жизни города, несмотря на потерю мужа. Она замечает проблемы, которые важно решать. Марина обратила внимание на тротуар и пешеходный переход на пути к «ВИП Сервис» в Рошале. Николай Прилуцкий обещал найти способ обезопасить дорогу до дома.

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