Мемориал бойцам 201-й Латышской дивизии реконструируют в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском округе стартовал масштабный проект благоустройства лесопарка «Елочки». После обновления территория станет современным пространством для спорта, прогулок и семейного отдыха.

Проектная документация уже утверждена, подрядчики приступили к работам. На первом этапе особое внимание уделяют мемориальной зоне — началась реконструкция памятника бойцам 201-й Латышской дивизии.

24 августа глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ провел выездное совещание на объекте. Вместе с представителями подрядных организаций он обсудил этапы работ и технологические решения. Завершить обновление мемориала планируется до конца года — к юбилею битвы под Москвой.

После реконструкции «Елочки» станут многофункциональной зоной отдыха. В лесопарке появятся спортивные площадки, пешеходные и велосипедные маршруты, а для детей оборудуют игровые зоны с мягким покрытием и системой видеонаблюдения.

Территорию также подготовят для круглогодичного использования. Зимой здесь обновят лыжную трассу и пункт проката. Кроме того, в рамках проекта реконструируют входные группы, заменят скамейки, модернизируют освещение и выполнят работы по озеленению.

Ландшафтные решения уже утверждены, а посадочный материал подобран. Высадка растений пройдет в соответствии с проектом в подходящий сезон.