Медработники из Мытищ отметили профессиональный праздник путешествием
Сотрудники поликлиники № 5 Мытищ посетили Псков и Печору. Таким путешествием они отметили День медицинского работника.
Собираться коллективом и отправляться на экскурсию в города страны — добрая традиция для медиков из поликлиники Мытищ. В «копилке» уже есть путешествие по Москве на «поющем» автобусе. Подобные короткие поездки они совершают дважды в год. Обычно — в профессиональные праздники и важные даты.
«Это объединяет и сплачивает, развивает корпоративную культуру и институт наставничества. На этот раз расширили горизонты и отправились в Псков и Печору. Получили невероятное удовольствие от поездки, общения, пейзажей и посещения святых и исторических мест», — прокомментировала заведующая поликлиникой № 5 Марина Сычева.
Путешествие включало в себя и посещение Пушкинских мест: мемориальной усадьбы-заповедника Михайловское, Тригорска и Святогорска.
«Незабываемые впечатления от поездки. Самое главное — мы отдохнули, „перезагрузились“, забыли на время про истории болезни и смогли вдоволь пообщаться. Ну и, конечно, получили новые знания и эмоции, которыми хочется делиться», — рассказала заведующая дневным стационаром поликлиники № 5 Галина Кравченко.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».