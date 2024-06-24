Медработники из Мытищ отметили профессиональный праздник путешествием

Фото: Пресс - служба Мытищи

Сотрудники поликлиники № 5 Мытищ посетили Псков и Печору. Таким путешествием они отметили День медицинского работника.

Собираться коллективом и отправляться на экскурсию в города страны — добрая традиция для медиков из поликлиники Мытищ. В «копилке» уже есть путешествие по Москве на «поющем» автобусе. Подобные короткие поездки они совершают дважды в год. Обычно — в профессиональные праздники и важные даты.

«Это объединяет и сплачивает, развивает корпоративную культуру и институт наставничества. На этот раз расширили горизонты и отправились в Псков и Печору. Получили невероятное удовольствие от поездки, общения, пейзажей и посещения святых и исторических мест», — прокомментировала заведующая поликлиникой № 5 Марина Сычева.

Пресс-служба администрации Мытищ
Фото: Пресс-служба администрации Мытищ
1/2
Пресс-служба администрации Мытищ
Фото: Пресс-служба администрации Мытищ
2/2

Путешествие включало в себя и посещение Пушкинских мест: мемориальной усадьбы-заповедника Михайловское, Тригорска и Святогорска.

«Незабываемые впечатления от поездки. Самое главное — мы отдохнули, „перезагрузились“, забыли на время про истории болезни и смогли вдоволь пообщаться. Ну и, конечно, получили новые знания и эмоции, которыми хочется делиться», — рассказала заведующая дневным стационаром поликлиники № 5 Галина Кравченко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Институционализированный ваххабизм

Дружба КНДР дорогого стоит. Почему на самом деле США разозлила поездка Путина в Пхеньян

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте