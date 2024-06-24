Медработники из Мытищ отметили профессиональный праздник путешествием

Собираться коллективом и отправляться на экскурсию в города страны — добрая традиция для медиков из поликлиники Мытищ. В «копилке» уже есть путешествие по Москве на «поющем» автобусе. Подобные короткие поездки они совершают дважды в год. Обычно — в профессиональные праздники и важные даты.

«Это объединяет и сплачивает, развивает корпоративную культуру и институт наставничества. На этот раз расширили горизонты и отправились в Псков и Печору. Получили невероятное удовольствие от поездки, общения, пейзажей и посещения святых и исторических мест», — прокомментировала заведующая поликлиникой № 5 Марина Сычева.