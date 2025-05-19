Медленную зарядную станцию для электромобилей установят в Одинцове

Медленная зарядная станция для владельцев электромобилей вскоре начнет работу в Одинцове. Сейчас проводят конкурс на закупку оборудования. Прием заявок завершился 16 мая.

Поставщика объявят 23 мая. Помимо Одинцовского округа, медленные зарядные станции появятся в Домодедове, Коломне, Серебряных прудах, Долгопрудном, Химках, Клину, Мытищах, Ивантеевке, Егорьевске, Куровском, Раменском, Сергиевом Посаде, Черноголовке и Щелкове.

Медленные станции работают на мощности до 22 киловатт — это меньше, чем у стандартных. Электроавтомобили заряжаются не так быстро, но есть и преимущества — экономичность, большая экологичность и сбережение ресурса аккумуляторных батарей.

Одновременно с медленными электрозарядными станциями в Московской области продолжится установка обычных быстрых. Всего в течение этого года планируют разместить 20 станций от компании «Мособлэнерго» в 15 городских округах Подмосковья.