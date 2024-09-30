Медкабинет в спортшколе «Витязь» переоборудуют за счет бюджета Подольска

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел профильный час по вопросам спорта. Он сообщил, что в спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» переоборудуют медицинский кабинет.

Глава Григорий Артамонов встретился с руководителями спортивных учреждений.

«Прежде всего проверил, как выполняются мои поручения с прошлой встречи. Среди прочего выделили средства на оборудование и лицензирование медицинского кабинета для спортивной школы олимпийского резерва „Витязь“, приступили к замене теплотрассы к павильону на запасных полях спортивного комплекса „Труд“», — сказал Григорий Артамонов.

Помимо этого, спортсмены из Подольска примут участие в межрегиональном турнире по дзюдо памяти основателя борьбы в Климовске, ветерана Великой Отечественной войны М. С. Шабалина 12 октября, а 19 октября состоится турнир по кикбоксингу «Битва в Подольске».

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