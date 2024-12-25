Медицинский колледж в Подмосковье стал призером всероссийского конкурса

Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации» прошла в Общественной палате России. В числе лучших был медицинский колледж Подмосковья.

Советник директора по воспитанию Московского областного медицинского колледжа Наталья Костяева заняла второе место в номинации «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни среди некоммерческих организаций».

«Проект „Добро начинается с нас“ осуществляется в Московской области с 2018 года. Студенты, волонтеры-медики проводят масштабную просветительскую работу, направленную на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение в занятия спортом и акции, посвященные профилактике различных заболеваний», — прокомментировала Костяева.

Напомним, конкурс проводится с целью пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения, а также привлечения общественного внимания к вопросам охраны здоровья граждан.