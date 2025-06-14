Медиков в Павлово-Посадском округе поздравили с профессиональным праздником

Накануне Дня медицинского работника в Павлово-Посадском городском округе прошло праздничное мероприятие. В торжественной обстановке лучшим врачам, медсестрам, фельдшерам вручили грамоты и благодарственные письма.
Поздравить медицинских работников приехал и глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. Он поблагодарил собравшихся за самоотверженное служение людям, пожелал гостям крепкого здоровья, счастливых и радостных событий в жизни, а также поддержки родных и близких.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.
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