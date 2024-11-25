Матерей новорожденных жителей округа поздравили в Серпухове

Жительниц Серпухова и других пациенток, ставших мамами, поздравили с Днем матери и вручили цветы и подарки.

Глава городского округа Сергей Никитенко поблагодарил женщин за новых жителей. «Уверен, что дети будут гордостью не только своих семей, но и всего городского округа», — сказал руководитель муниципалитета.

Сергей Никитенко также побеседовал с жительницей Серпухова Ольгой, которая родила второго ребенка. Она отметила, что в роддоме созданы очень комфортные условия для малышей и их родителей, а также оценила профессионализм сотрудников медицинского учреждения.

Глава Серпухова подчеркнул, что коллектив роддома и его главный врач Сергей Пойманов делают все, чтобы окружить малышей заботой, любовью и вниманием с первых же минут жизни.

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