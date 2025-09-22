Мастер-классы, забег и кинопросмотр пройдут в парках Лобни на этой неделе

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 22 по 28 сентября там пройдет ряд бесплатных развлекательных и спортивных мероприятий.

В Центральном парке культуры и отдыха 24 сентября в 17:00 на детской площадке состоится физкультминутка, в 17:30 начнется танцевальный флешмоб, а затем — веселые эстафеты. 25 сентября в павильоне любителей творчества ждут на мастер-класс по бисероплетению, а в амфитеатре пройдет ретродискотека. 26 сентября парк приглашает на занятия по скандинавской ходьбе, мастер-класс по лепке из воздушного пластилина, ретродискотеку и вечернюю встречу «Чайный клуб настольных героев». 27 сентября состоятся традиционный забег «Пять верст» и тренировка по брейкингу.

В парке «Река времени» 24 сентября проведут физкультминутку и квест, а 25 сентября — «Веселые старты» и викторину.

В Лесопарке 23 сентября состоится актерский тренинг для малышей и беседа «Что важно знать о трудоустройстве» для молодежи. 24 сентября проведут игровую программу для детей и мастер-класс «Позинг для фото», а 25 сентября — анимационную программу «Наши мультфильмы». 26 сентября состоится мастер-класс «Теплая осень», а 27 сентября в парке — занятие с кинологом по бытовому послушанию, мастер-класс по плетению брелоков и вечерний кинопоказ. 28 сентября посетители смогут поучаствовать в мастер-класес по аппликации и поиграть в настольные игры.

Парк «Киово» 26 сентября приглашает мастер-класс по лепке из воздушного пластилина и игру в «Мафию». 27 сентября состоятся мастер-класс по оригами и спортивные эстафеты, а 28 сентября — творческий мастер-класс «Пишем осень на холсте».