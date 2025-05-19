Мастер-классы по танцам к выпускному балу для школьников прошли в Химках

Уроки по танцам для учащихся общеобразовательных школ в городском округе Воскресенск провели по программе «Пушкинская карта». Ребята тщательно отрабатывали движения под руководством хореографа Александры Курченковой. Преподаватель предложила школьникам выучить несколько основных элементов вальса, базовые шаги, затем соединить все это в единую комбинацию. Эти навыки помогут учащимся выпускных классов уверенно и легко чувствовать себя на паркете во время важного события в их жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.