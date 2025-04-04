Мастер-классы и занятия йогой пройдут в парках Павловского Посада 5 апреля

Парки Павлово-Посадского городского округа приглашают жителей и гостей города провести время с пользой и удовольствием. Здесь каждый найдет занятие по душе — от творческих мастер-классов и занятий йогой до музыкальных вечеров под открытым небом.

В Парке культуры и отдыха 5 апреля пройдет увлекательное творческое мероприятие под названием «Пластилиновая ворона». Ведущая мастер-класса Екатерина Ледовская подготовила интересную программу, которая откроет для участников мир искусства и творчества. Гости смогут освоить новые техники работы с материалами, развить чувство вкуса и пластики, а также получить заряд отличного настроения. Уроки абсолютно бесплатны.

В парке «Дубрава» продолжаются популярные занятия йогой, которые уже второй год собирают любителей здорового образа жизни. Уроки проходят в павильоне парка и разделены на два этапа, чтобы каждый смог выбрать удобное время.

Любители музыки найдут свое вдохновение на площадке «Элеквием». Здесь звучат живые голоса, любимые мелодии и искренние эмоции. Присоединяйтесь к музыкальным вечерам: пойте вместе с артистами или просто наслаждайтесь атмосферой настоящего праздника для души. Возрастное ограничение все активностей 0+.