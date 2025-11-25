Мастер-классы и тренировки пройдут в парках Лобни на этой неделе

Жителей и гостей городского округа приглашают активно провести досуг на свежем воздухе. В парках Лобни с 24 по 30 ноября состоятся бесплатные развлекательные и спортивные мероприятия для всех желающих.

В 27 по 29 ноября в Центральном парке культуры и отдыха будут организованы настольные игры, творческий мастер-класс, беседа и ретродискотека. Любителей спорта приглашают на занятия скандинавской ходьбой, тренировку по брейку и традиционный забег проекта «Пять верст».

29 и 30 ноября в парке «Река времени» пройдут «Веселые старты», физкультминутка, викторина и детская дискотека.