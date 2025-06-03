Мастер-классы и спортивные занятия пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе

На этой неделе парки Лосино-Петровского округа приглашают жителей на разнообразные мероприятия на свежем воздухе. В числе мероприятий спорт, творчество и мастер-классы.

Так, 3 июня в Лосино-Петровском парке стартует анимационная программа «Здравствуй, лето!» — начало в 11:00.

4 июня в Лосино-Петровском парке в 10:15 пройдет занятие по скандинавской ходьбе с проектом «Активное долголетие», а в 11:00 — флешмоб, посвященный Дню эколога.

В этот же день вечером в Свердловском парке ждут спортивные и творческие активности: в 17:00 — игра в городки, в 18:30 — мастер-класс по аппликации «Ежик» от ЦРТ «Мозаика», а в 20:00 — энергичная тренировка Zumba® Fitness на сцене.

5 июня в Лосино-Петровском парке можно будет сыграть в настольный теннис в 16:15, а затем посетить мастер-класс по бисероплетению, который начнется в 16:30.

6 июня в Свердловском парке в 18:30 гостей ждет веселая и активная анимационная программа «Радуга-дуга» от ЦРТ «Мозаика». В тот же день в Лосино-Петровском парке в 11:00 состоится викторина «День русского языка», посвящённая дню рождения А. С. Пушкина. Вечером, в 16:15, снова игра в настольный теннис, а в 16:30 — мастер-класс по бисероплетению.

7 июня с 11:00 в Свердловском парке пройдет интерактивная анимация «Лесные сказки» от ЦРТ «Мозаика», в 12:00 — турнир по шахматам под открытым небом, а в 19:00 — очередная танцевальная тренировка Zumba® Fitness.

Все мероприятия бесплатны и рассчитаны на все возрастные категории.