Мастер-классы и семейные квесты пройдут в парках Подмосковья 8 июля

Более 85 парков Подмосковья станут площадками для праздника «Семья. Лето. Парк» 8 июля. Для гостей подготовят насыщенную программу с мастер-классами, семейными квестами, викторинами и другими активностями. Об этом сообщили в Минкультуры Московской области.

В этот день в парках пройдут пикники на траве, концертные выступления, дефиле, фотосессии и множество других развлечений для детей и взрослых. Любителям активного отдыха предложат зарядки, спортивные эстафеты и подвижные игры, а тем, кто предпочитает творчество, — рисование, танцы, народные ремесла, составление семейного древа и участие в мастер-классах. В некоторых парках организуют тематические лекции, где можно будет узнать больше о психологии, ароматерапии и здоровом образе жизни.

В праздничную атмосферу добавят и традиции: вручение медалей молодым родителям и супружеским парам-юбилярам, театрализованные встречи с героями праздника — Петром и Февронией, а также массовые акции, такие как раздача воздушных шаров с символикой парков.