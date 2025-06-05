Мастер-классы и концерты проведут в парках Подмосковья в День рождения Пушкина

День рождения Александра Пушкина отметят в России 6 июня. В честь 226-летия писателя в парках Подмосковья подготовили тематическую программу с мастер-классами, викторинами и концертами.

Как рассказали в региональном Минкультуры, в парке «Захарово» в Одинцове в этот день пройдет интерактивная экскурсия, а также познавательная программа и игра-викторина.

В городском парке в Солнечногорске в 16:00 состоится музыкально-литературная гостиная, а вечером пройдет концерт «Как упоительны в России вечера».

Гости парка Воробьева в Луховицах смогут пройти викторину по сказкам, а также поучаствовать в мастер-классе и конкурсе по произведениям Пушкина.

Выставка и открытый микрофон состоятся в парке Сказок в Люберцах, а в «Пионерском» в Серпухове гостей ждет квест и иммерсивный театр.