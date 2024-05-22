Мастер-классы и игры пройдут в парках Подмосковья 25 мая

День подмосковных парков отметят 25 мая. В честь этого события более 80 парков подготовят развлекательную программу с мастер-классами, концертами, фотовыставками и интерактивными играми.

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве устроит молодежный квартирник и мастер-класс по рисованию, а также проведет лекторий о художнике и иллюстраторе детских книг Геннадии Спирине. Гости парка «Победа» в Талдоме смогут стать участниками «сладкого забега» и фотопрогулки. Для посетителей также организуют концерт с выступлением рок-группы «Галстук Роджера».

Парк «Березовый» в Клину приглашает жителей и гостей Московской области на яркий флешмоб «Мыльные пузыри» и творческие мастер-классы по рисованию в технике граттаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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