Мастер-класс по созданию новогодних сувениров провели для детей в Воскресенске

В преддверии праздников члены местного отделения «Единой России» открыли в Воскресенске «Мастерскую Деда Мороза». Депутаты окружного совета, сторонники партии и молодогвардейцы организовали для юных воскресенцев увлекательный мастер-класс.

Ребята в возрасте от пяти до 12 лет создали своими руками новогодние поделки и открытки, елочные украшения и сувениры, загадали свои заветные желания и получили значки помощников Деда Мороза.

«Мастер-класс прошел весело и интересно. У детей получилось проникнуться новогодней атмосферой и проявить свои творческие способности», — отметил руководитель фракции партии в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов.

А пока ребята мастерили новогоднюю поделку, депутаты приняли обращения родителей и ответили на все интересующие их вопросы.

Такое мероприятие «Единая Россия» проводит ежегодно в рамках партийного проекта «Крепкая семья».