Мастер-класс по пляжному бадминтону провели в Химках

На пляже у парка Толстого в Химках прошел открытый мастер-класс по пляжному бадминтону. Новички и уверенные игроки получили профессиональные рекомендации от тренеров Центра ракеточных видов спорта.

Организаторы рассказали о базовых правилах, технике ударов и тактике игры. Каждый желающий мог не только попробовать себя в новой активности, но и получить заряд бодрости и отличного настроения.

«Замечательно, что в Химках проходят такие яркие и позитивные мероприятия. Здорово, что у жителей есть возможность активно и с пользой проводить время на свежем воздухе, осваивать новые навыки и получать заряд отличного настроения. Я убеждена, что занятия спортом — это залог здоровья, бодрости и успешной самореализации», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Чтобы присоединиться к мастер-классу, предварительная регистрация не требовалась — достаточно было подойти на пляже к организаторам.