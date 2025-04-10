Мастер-класс по оказанию первой помощи провели для школьников в Подмосковье. Им рассказали об алгоритмах действия в чрезвычайных ситуациях, и помощь пострадавшим.

Мастер-класс прошел в рамках цикла просветительских мероприятий Медицинской школы МОНИКИ. По словам анестезиолога-реаниматолога Евгения Егорова, первую помощь оказывают людям до прибытия медиков, часто она незаменима в экстренных ситуациях.

«Проходить обучение первой помощи важно как взрослым, так и детям — оно доступно каждому и не требует специального медицинского образования. Эти навыки способствует повышению общественной безопасности и ответственности, это не только личный навык, но и способ внести вклад в общее благополучие и безопасность окружающих», — отметил он.

Занятия в медицинской школе включают в себя теоретическую и практическую части. Сначала учащимся объясняют основы поведения в чрезвычайных ситуациях, а также алгоритмы оценки пострадавшего и правила оказания помощи при разных травмах. После этого они отрабатывают на практике сердечно-легочную реанимацию, наложение жгутов и шин, обработку ран и ожогов.

«Наши занятия проходят в интерактивном формате — это позволяет применить навыки в условиях, приближенных к реальным, и выработать автоматизм в действиях. Игровые элементы повышают мотивацию и вовлечение обучающихся, что делает процесс обучения более увлекательным и запоминающимся», — отметил Егоров.

Посетить мастер-классы могут все желающие школьники в составе группы или класса. Для этого нужно выбрать понравившееся занятие и отправить заявку на почту medschool@monikiweb.ru или в группе ВК.