Мастер-класс по оказанию первой медпомощи провели для юнармейцев в Балашихе

В рамках партийной инициативы «Единой России» «Сестринское дело» врач филиала № 3 Балашихинской больницы Денис Мещеряков провел мастер-класс для юнармейцев по оказанию первой медицинской помощи. Участники получили не только теоретические знания, но и практический опыт.

Они научились действовать в экстренных ситуациях: правильно оказывать помощь при потере сознания и эффективно останавливать кровотечения.

Отработка навыков на практике помогла каждому почувствовать уверенность и готовность к реальным сценариям.

«Важно, чтобы каждый человек обладал базовыми навыками первой помощи. Это знание может спасти чью-то жизнь. Мы стараемся донести до молодежи, что быть готовым помочь — это не только ответственность, но и проявление истинного милосердия», — отметил врач Денис Мещеряков.

Благодаря инициативе «Сестринское дело» молодое поколение Балашихи становится более осведомленным и готовым к действиям в критических ситуациях.