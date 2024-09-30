Мастер-класс по оказанию медпомощи провели в школе № 5 в Воскресенске

Тематический урок по оказанию первой помощи состоялся в средней образовательной школе № 5 в Воскресенске. Школьников познакомили с основами этого необходимого в жизни навыка.

На занятии ребятам рассказали, как правильно оказывать медицинскую помощь при различных травмах, как вызывать скорую и вести себя в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Ученики осознали, как важно быть неравнодушными к проблемам окружающих и с готовностью приходить на помощь тем, кто в ней нуждается.

Председатель местного отделения «Движение первых» Анна Богданова рассказала, что в учебных заведениях округа такие уроки проводятся регулярно. Оказание первой помощи является одним из самых необходимых жизненный навыков в современном мире, подчеркнула она.

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