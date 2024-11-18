Мастер-класс по изготовлению сувениров пройдет в Одинцове 23 ноября

Посетителей парка на Центральной площади в Одинцове 23 ноября приглашают на мастер-класс «Стильные магниты своими руками». Все желающие смогут создать поделки из гипса и освоить технику декоративной росписи.

Мастер-класс подарит участникам вдохновение и возможность создать для себя или близких людей необычный сувенир.

После мастер-класса по росписи магнитов на Центральной площади пройдет интеллектуальная игра для юных знатоков.

Также гостей парка ждет насыщенная программа активного отдыха на Центральном стадионе. Здесь пройдет скандинавская ходьба, мастер-класс по технике бега и анимация.

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