Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток пройдет в МФЦ Воскресенска

В центральном офисе МФЦ Воскресенска 6 марта пройдет праздничный мастер-класс для маленьких посетителей. Ребята смогут самостоятельно создать открытки и поделки для своих любимых мам и бабушек в преддверии 8 Марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

«Ребята смогут погрузиться в удивительный мир творчества и создать красивые поделки и открытки своими руками», — рассказала директор МФЦ городского округа Воскресенск Эльвира Нигматулина.

Мастер-класс состоится 6 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Энгельса, дом 14А.

Напомним, в праздничные дни подмосковные МФЦ изменят график работы. 8 марта отделения «Мои Документы» будут закрыты. 9 марта откроются только те центры, которые работают по воскресеньям.