Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц прошел в Химках

19 января в выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялся мастер-класс, посвященный заботе о городских птицах в зимний период. Участниками экологического занятия стали дети и взрослые.

Гостям предложили своими руками собрать кормушки из экологичных материалов и оформить их по собственному дизайну. Каждая работа получилась уникальной и отражала творческий подход участников.

Организаторы отметили, что даже одна кормушка может существенно помочь птицам пережить холодное время года, а совместное творчество становится хорошей возможностью провести время с семьей и привить детям любовь к природе.

Во время занятия ребятам рассказали, какие виды птиц остаются зимовать в Подмосковье, а также объяснили, чем можно и чем нельзя подкармливать пернатых в морозы.

Депутат Татьяна Кавторева подчеркнула, что подобные инициативы объединяют поколения и формируют ответственное отношение к окружающей среде. Готовые кормушки участники разместили в парке Толстого, часть изделий химчане забрали для установки во дворах своих домов.