Мастер-класс по баскетболу провели для участников Школьной лиги в Подольске

Двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру провел мастер-класс для команд Школьной лиги в Подольске. В тренировке участвовало более 100 юных спортсменов.

Спортсмен научил школьников правильно выполнять броски и передачи, а также помог улучшить технику владения мячом. После тренировки прошла игра между амбассадором Лиги Виктором Кейру и тремя лучшими игроками мастер-класса. Кроме того, все желающие смогли сфотографироваться со спортсменом и получить автограф.

«На мастер-классах я обычно учу трем элементам баскетбола: броску, передаче и дриблингу. Но главное в любом деле — это правильно поставленная цель и усердная работа», — прокомментировал Кейру.

Напомним, серия мастер-классов и встреч амбассадоров школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре.