Мастер-класс для ветеринаров по реанимации животных прошел в Мытищах

Подмосковные ветеринары регулярно проходят дополнительные обучающие программы для повышения уровня своих профессиональных компетенций. Так, в Мытищинской ветеринарной станции прошел мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи животным.

Участники занятия узнали о методах сердечно-легочной реанимации. Ведущий ветеринарный врач, анестезиолог, офтальмолог и хирург Маргарита Зайкова и ветеринарный фельдшер-анестезиолог Данила Егоров рассказали коллегам о разных экстренных клинических случаях и на их примере показали, как действовать, чтобы спасти жизнь питомцу.

Напомним, что при ухудшении состояния здоровья животного, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Записаться на прием можно по телефону единого колл-центра +7 (495) 668-01-25 каждый день с 09:00 до 21:00 или на сайте региональных госуслуг.