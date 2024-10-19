Массовый легкоатлетический забег среди любителей прошел в Химках

Беговое сообщество городского округа Химки «Khimkirunbar» подобные забеги проводят регулярно уже на протяжении трех лет. Сейчас к клубу присоединились уже более 100 единомышленников.

Каждый понедельник бегуны стартуют в 20:00. Опытная группа бежит около 10-12 километров, а новички или те, кто восстанавливается после тяжелой нагрузки преодолевают дистанцию в семь километров спокойным темпом.

«В основном клуб сложился в пандемию, я была в декрете, и мне хотелось бегать в компании. Все знакомые места закрывались, и единомышленников приходилась искать самой. Так я создала чат, и уже из него появилось такое большое беговое сообщество. 30 октября нам исполнится 3 года», — рассказала руководитель «Khimkirunbar» Анна Жигулева.

Такое увлечение позволяет спортсменам-любителям прокачивать все группы мышц, контролировать вес и весело проводить время. Забеги и тренировки члены клуба проводят несколько раз в неделю.

«К бегу я пришел как-то спонтанно. Пробежал 3 километра, а потом все больше и больше. По совету друзей решил побегать в компании, познакомился с ребятами. Я бегал по понедельникам, поэтому организовал свою ячейку в этот день. Вот уже 2,5 года бежим каждый вечер понедельника», — рассказал участник клуба Антон Демин.

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