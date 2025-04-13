Массовую зарядку провели у Соборной горы в Серпухове

Жители Серпухова продолжают принимать активное участие в «Марафоне зарядок». Очередная тренировка прошла у подножия Соборной горы.

Организуют тематические спортивные встречи активисты движения «Здоровое Отечество». В этот раз ведущей зарядки стала фитнес-инструктор по зумбе Светлана Карпова.

На мероприятии в минувшую субботу также побывали заместитель главы администрации городского округа Серпухов Татьяна Орлова, муниципальный депутат Алексей Батогов, руководитель патриотических проектов Общероссийской организации «Здоровое Отечество» Сергей Ситников и команда «Большого Серпухова».

«После зарядки присутствующие сделали доброе дело в рамках „Экологического забега“: привели в порядок территорию Соборной горы. Такие встречи помогают не только популяризировать здоровый образ жизни, но и позаботиться об окружающей среде, сделать ее чище и красивее», — добавила Татьяна Орлова.

Отметим, что следующее событие в рамках спортивного марафона пройдет в Пущине 19 апреля. А 26 апреля зарядку организуют в Протвине.