Масштабный турнир прошел в Воскресенске в честь международного Дня шахмат

День шахмат отметили в Воскресенске большим турниром. В нем поучаствовали как дети, так и представители старшего поколения.

Турнир в Воскресенске прошел в рамках спортивного марафона «Сила России». Он состоял из нескольких этапов: разбивки на группы, жеребьевки, матчей, подсчета очков, распределения мест и награждения.

«Мы очень благодарны всем участникам нашего шахматного турнира за их преданность игре, спортивный дух и соревновательный характер. Ваш уровень мастерства и страсть к шахматам сделали этот турнир незабываемым опытом для всех нас. Ваши ходы и стратегии на шахматной доске продемонстрировали, что вы — настоящие мастера игры. Мы надеемся, что вы продолжите свою шахматную карьеру с таким же энтузиазмом и упорством, как и сейчас», — прокомментировал победитель предварительного голосования «Единой России» Андрей Баранов.

Отмечу, что летний этап всероссийского марафона «Сила России» стартовал по инициативе партии 1 июня. В его рамках проходят спортивные фестивали, тренировки с известными спортсменами, мастер-классы, забеги, спортивные праздники для семей. Мероприятия будут идти до 10 августа.

Международный день шахмат зародился в 1924 году в Париже по инициативе Всемирной шахматной федерации.

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