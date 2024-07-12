Масштабная реконструкция Губернского леса завершится в Чехове в этом году

Фото: Телеканал «360»

Детские и спортивные площадки, дорожно-тропиночная сеть и площадки для отдыха разных групп населения появятся в Губернском лесу в Чехове. Там в этом году завершается масштабная реконструкция.

Качели, гамаки, мангалы-барбекю, столы для пикника, лавочки, урны, столбы с навигацией, а также информационные таблички про фауну лесопарка появятся на территории березового Губернского леса. Зоны отдыха свяжет дорожно-тропиночная сеть с покрытием из асфальта и отсева из мелкого камня.

На территории также появятся уличное кафе, большой павильон административного корпуса с рестораном, пункт проката и туалет. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проинспектировал реконструкцию Губернского леса.

Сейчас на объекте работают 53 человека и 6 единиц техники. Специалисты готовят основание под пешеходные, велосипедные дорожки и площадки для отдыха жителей. Малые архитектурные формы уже готовы к установке.

В лесопарке появятся места отдыха с беседками, площадки для воркаута, территория для выгула собак, а также веревочный парк и большая современная детская площадка. По просьбе жителей здесь также установят столы для игр в шахматы и настольный теннис. По всему периметру расположат 180 фонарей.

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