Марина Чуракова из Лобни поучаствовала в слете многодетных мам в Бурятии

В Республике Бурятия завершился III межрегиональный слет «Многодетная семья — будущее России». В этом мероприятии приняла участие представительница Лобни Марина Чуракова. Она мама одиннадцати детей и победительница форума «Многодетная Россия».

Многодетная мама рассказала, что данное мероприятие позволяет делится опытом, советами и просто радоваться общению. Приятно ощущать особую связь с людьми, которых объединяет любовь к детям, усердие и ответственность.

Участники оценили красоты природы и культуру Бурятии, а также посетили озеро Байкал. Организаторы слета выразили уверенность, что все вернутся домой полными энергии и желанием делать свою жизнь и жизнь своих семей лучше.

Напомним, что всего в Лобне более полутора тысяч многодетных семей. Сегодня многодетные родители могут рассчитывать на 17 региональных и семь федеральных мер поддержки.

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