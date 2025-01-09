Лыжные трассы и катки подготовили для активного отдыха в Воскресенске

Разнообразные возможности для активного отдыха в зимнее время организовали для жителей и гостей муниципалитета. Несмотря на небольшое количество снега и относительно теплую погоду, работают лыжные трассы и катки.
Большинство катков в Воскресенске — открытые. Они расположены в разных районах города, что обеспечивает доступность массового катания для жителей всех микрорайонов. Также по выходным функционирует крытый каток на Ледовой арене имени Каменского.
У любителей лыжного спорта особенно востребована расположенная в деревне Маришкино, около детского оздоровительного лагеря «Дубравушка», трасса «Овраги». Взрослые и дети с удовольствием катаются на лыжах, наслаждаясь красотой зимнего пейзажа и свежим воздухом. Еще две хорошо подготовленные лыжные трассы находятся в рабочем поселке имени Цюрупы и селе Ашитково.
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