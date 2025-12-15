Лыжную трассу открыли в парке имени Лазутиной в Одинцове

Трассу на участке 350 метров 600-метрового круга подготовили для конькового и классического хода. Движение организовали в обе стороны с разворотами у фигурного медведя и у павильона «Спортвектор».

Новая лыжня станет удобной площадкой для круговых тренировок и коротких интервалов. Сейчас на территории парка продолжаются работы по оснежению, поэтому на трассе возможны участки со свежим или рыхлым снегом. Администрация парка просит гостей не заходить в зону работы снегогенераторов, а также беречь классический след.

Трасса имеет невысокую сложность и хорошо подходит для разминки, обучения технике и интервальных занятий. Из‑за короткого круга стоит учитывать встречное движение и соблюдать правила обгона. Организаторы также рекомендуют заранее проверить скольжение, подобрать крепления и пользоваться палками по росту. Актуальную информацию о состоянии трассы, режиме работы и прокате снаряжения можно уточнить на официальном сайте и в социальных сетях парка.