Лыжники поблагодарили лесничих за благоустройство трассы в Сергиевом Посаде

Новогодние праздники — отличное время для лыжных и пеших прогулок. Сотрудники Сергиево-Посадского лесничества нашли способ, чтобы сделать катание на лыжах еще комфортнее.

Жители округа оценили старания лесничих, подчеркнув важность сохранения природной красоты окружающей территории.

«Хочу написать огромное спасибо от всех лыжников Подмосковья за труд лесников Сергиево-Посадского лесничества, которые пропилили овраг, значительно улучшив условия для катания. Благодаря их работе, трасса стала более безопасной и комфортной для лыжников всех уровней подготовки. Видимость улучшилась и доступ пересеченных участков теперь легче», — поделилась Анна Таубинская.