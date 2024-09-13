Лыжники из Химок стали призерами соревнований по кроссу

Ученики спортивной школы «Лунево» выступили от Химок на турнире по кроссу среди лыжников-гонщиков «Лунь-kross-2024». Спортсмены получили десять медалей — золотых, серебряных и бронзовых.

Лучшими лыжниками-гонщиками признали Весну Полойко, Ивана Гулинского и Максима Сырбу. Они пришли к финишу первыми в своих возрастных группах. Также спортсмены из Химок заслужили три серебряные и четыре бронзовые медали.

«Большая признательность родителям и тренерам ребят, которые привили детям любовь к этому замечательному виду спорта. В Химках это направление развивается, лыжный спорт становится популярнее», — рассказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Отметим, что традиционный турнир по кроссу проходит в Химках уже седьмой год подряд. Участие в нем в этот раз приняли рекордные 130 человек.

Напомним, что ранее биатлонисты из Химок заслужили медали всех трех категорий на первенстве Витебской области по лыжероллерам и кроссу в Белоруссии.

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