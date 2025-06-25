Луховицкий авиационный техникум открыл прием документов для абитуриентов
Приемная кампания началась в Луховицком авиационном техникуме. Абитуриентам будут доступны бюджетные и платные формы обучения по нескольким напарвлениям.
Как рассказали в региональном министерстве образования, на бюджетной основе абитуриентам доступны следующие специальности: производство и обслуживание авиационной техники, информационные системы и программирование, эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, технология машиностроения и оператор-наладчик металлообрабатывающих станков.
На платной основе для выпускников 11-х классов открыт прием документов на производство и обслуживание авиационной техники.
Приемная комиссия будет работать до 15 августа по адресу улица Горького, дом 3б с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00.
Задать вопросы можно по телефонам 8-496-632-49-49, 8-991-265-35-22, 8-496-635-91-82.
Больше информации доступно на сайте учреждения.