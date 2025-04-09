Луховицкий аграрно-промышленный техникум провел День открытых дверей

Луховицкий аграрно-промышленный техникум открыл свои двери для более 300 школьников из Луховиц, Серебряных Прудов, Зарайска и Егорьевска. День открытых дверей был направлен на знакомство с условиями поступления и представленными специальностями.

Гости техникума посетили мастер-классы и профессиональные пробы по девяти направлениям подготовки, включая сельское хозяйство, промышленность, автомобильный транспорт и сферу услуг. Школьники получили представление о будущей профессии и смогли на практике оценить свои силы в различных специальностях. По каждому направлению предусмотрены бюджетные места.

Участники мероприятия узнали, как шить, управлять трактором, выполнять электромонтажные работы и другие практические навыки. В актовом зале техникума состоялась презентация каждого из направлений подготовки и федерального проекта «Профессионалитет».

Луховицкий аграрно-промышленный техникум — многопрофильное образовательное учреждение, готовящее специалистов среднего звена и рабочие кадры для сельского хозяйства, автомобильного транспорта, легкой промышленности и сферы сервиса в Московской области. В 2024 году техникум осуществляет набор по 14 направлениям подготовки, включая два — сельскохозяйственного профиля и три — в сфере туризма и услуг в рамках федерального проекта «Профессионалитет».