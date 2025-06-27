Лучших выпускников школ наградили в Наро-Фоминске

Медалистов, активистов и стобалльников чествовали в детской хореографической школе имени Ирины Зайцевой. В торжественной церемонии участвовали не только сами выпускники, но и их родители, а также директора школ.

Перед началом церемонии глава округа Роман Шамнэ пообщался с ребятами, расспросил об их успехах, интересах и планах на будущее, а также поделился воспоминаниями о школьных годах.

Нынешний учебный год был для выпускников Наро-Фоминского округа успешным. Из практически 700 одинадцатиклассников медалистами стали 138 человек, каждый пятый. Роман Шамнэ вручил выпускникам заслуженные медали, а их родителям благодарственные письма с самыми теплыми поздравлениями.