Лучших выпускников школ наградили в Наро-Фоминске

Медалистов, активистов и стобалльников чествовали в детской хореографической школе имени Ирины Зайцевой. В торжественной церемонии участвовали не только сами выпускники, но и их родители, а также директора школ.
Перед началом церемонии глава округа Роман Шамнэ пообщался с ребятами, расспросил об их успехах, интересах и планах на будущее, а также поделился воспоминаниями о школьных годах.
Нынешний учебный год был для выпускников Наро-Фоминского округа успешным. Из практически 700 одинадцатиклассников медалистами стали 138 человек, каждый пятый. Роман Шамнэ вручил выпускникам заслуженные медали, а их родителям благодарственные письма с самыми теплыми поздравлениями.
«Именно своим усердием, свои внимательным отношением к учебе вы добились этого очень важного результата. Впереди у вас выпускные и очень важный момент в жизни — поступление в вузы», — сказал глава городского округа.
Помимо медалей и аттестатов, все участники церемонии по доброй традиции получили билет на всероссийский бал выпускников, который пройдет 28–29 июня в Кремле.
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